Beşiktaş, Sakarya'da 2 golle kazandı!

Beşiktaş, özel maçta karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Sakarya'da 2 golle kazandı!
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19 Kasım 2023 16:54
Son güncelleme 19 Kasım 2023 16:55
Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Süleyman Seba anısına özel maçta Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçı Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Ante Rebic ve 33. dakikada Isaac Donkor (Kendi kalesine) attı. Sakaryaspor'un tek golü, 20. dakikada Kabongo Kasongo'dan geldi.

Beşiktaşta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yakup Arda Kılıç, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta Yakup Arda yerine 34. dakikada Gökhan İnler oyuna dahil oldu.

Beşiktaş, milli aradan sonra Süper Lig'de Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sakaryaspor ise milli ara sonrası ligde sahasında Erzurumspor ile karşılaşacak.

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