Beşiktaş ondan vazgeçmiyor; "İlle de Ze Luis"

Kalinic'ten imza için haber bekleyen siyah-beyazlılar, Porto'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ze Luis'in peşini bırakmıyor. Siyah beyazlılar, bu kez opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak. .

Haber; Takvim
Beşiktaş ondan vazgeçmiyor; 'İlle de Ze Luis'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Eylül 2020 13:33
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ze Luis'i tekrar gündemine aldı. Portekiz spor gazetesi Abola, Porto'nun 29 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardığını duyururken; hücum hattını Mehdi Taremi ve Toni Martinez ile güçlendirecek olan Portekiz ekibinin Ze Luis için tekliflere açık olduğu vurgulandı.

Siyah-beyazlılar yaşanan bu gelişme üzerine Porto ile tekrar temasa geçmeye hazırlanıyor. Nikola Kalinic ve Papiss Cisse için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, bu gelişme üzerine Ze Luis'i yeniden listeye dahil etti.

OPSİYONLU KİRALAMA
Siyah-beyazlılar Porto ile 2023'e kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı Ze Luis'i kiralık olarak renklerini katmanın peşinde. Önce futbolcuyla el sıkışmak isteyen Beşiktaş, daha sonra Porto yönetimi ile kıran kırana pazarlığa başlayacak. Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu bir kiralama modelini önereceği de öğrenildi.

Geçen sezon 10 milyon 750 bin euro karşılığında Spartak Moskova'dan Porto'ya transfer olan 29 yaşındaki forvet, forma giydiği 31 maçta 10 gol attı, 2 asist yaptı.

MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI
Daha önce Beşiktaşlı bir yönetici ile görüştüklerini itiraf eden oyuncunun menajeri Fouto, "Beşiktaş'ta bir yetkili ile görüştüm ama transfer müzakereden öteye geçmedi. Beşiktaş koşullarını sordu ve somut bir şey yok" açıklamasını yapmıştı. İkinci tur görüşmelerinin bu hafta sonunda gerçekleşmesi bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için