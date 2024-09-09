Beşiktaş, Onana'ya kulüp arıyor!

Beşiktaş'ta Jean Onana'nın kiralık gitmesi için Süper Lig'den kulüp aranıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Onana'ya kulüp arıyor!
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09 Eylül 2024 17:43
Beşiktaş, Jean Onana ile kiralık olarak yollarını ayırmak istiyor.

Siyah-beyazlılar, yabancı kontenjanı nedeniyle Onana'yı kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Onana için Süper Lig'den kiralık gideceği kulüp aranıyor.

FRANSA'YA KİRALANMIŞTI

Jean Onana, geçen sezonun ikinci yarısını da kiralık olarak Marsilya'da geçirmişti.

24 yaşındaki Onana'nın Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Beşiktaş'ta 13 maçta süre bulan Onana, 1 asist yaptı.

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