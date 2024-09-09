Beşiktaş, Onana'ya kulüp arıyor!

Beşiktaş, Jean Onana ile kiralık olarak yollarını ayırmak istiyor.
Siyah-beyazlılar, yabancı kontenjanı nedeniyle Onana'yı kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Onana için Süper Lig'den kiralık gideceği kulüp aranıyor.
FRANSA'YA KİRALANMIŞTI
Jean Onana, geçen sezonun ikinci yarısını da kiralık olarak Marsilya'da geçirmişti.
24 yaşındaki Onana'nın Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Beşiktaş'ta 13 maçta süre bulan Onana, 1 asist yaptı.
Siyah-beyazlılar, yabancı kontenjanı nedeniyle Onana'yı kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Onana için Süper Lig'den kiralık gideceği kulüp aranıyor.
FRANSA'YA KİRALANMIŞTI
Jean Onana, geçen sezonun ikinci yarısını da kiralık olarak Marsilya'da geçirmişti.
24 yaşındaki Onana'nın Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Beşiktaş'ta 13 maçta süre bulan Onana, 1 asist yaptı.