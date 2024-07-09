Beşiktaş, Onana için teklif bekliyor!

Beşiktaş'ta ilk başta gönderilecek isimlerden olan Jean Onana, Ümraniyespor'la oynanan hazırlık maçındaki performansıyla gündem oldu.
Sezonun ilk hazırlık maçında ikinci yarıda dahil olan Kamerunlu futbolcu, hazır fiziği ve isabetli paslarıyla dikkat çekti.
YÖNETİME UMUT OLDU
Sosyal medyada gündem olan Onana, yolları ayırmak isteyen yönetime de umut oldu.
RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR
İtalya ve Fransa'dan talipleri olduğu konuşulan Onana için resmi teklif bekleniyor.
Sezonun ilk hazırlık maçında ikinci yarıda dahil olan Kamerunlu futbolcu, hazır fiziği ve isabetli paslarıyla dikkat çekti.
YÖNETİME UMUT OLDU
Sosyal medyada gündem olan Onana, yolları ayırmak isteyen yönetime de umut oldu.
RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR
İtalya ve Fransa'dan talipleri olduğu konuşulan Onana için resmi teklif bekleniyor.