Beşiktaş, Onana için teklif bekliyor!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşikaş'ta İtalya ve Fransa'dan talipleri olduğu konuşulan Jean Onana için resmi teklif bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Onana için teklif bekliyor!
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09 Temmuz 2024 10:43
Beşiktaş'ta ilk başta gönderilecek isimlerden olan Jean Onana, Ümraniyespor'la oynanan hazırlık maçındaki performansıyla gündem oldu.

Sezonun ilk hazırlık maçında ikinci yarıda dahil olan Kamerunlu futbolcu, hazır fiziği ve isabetli paslarıyla dikkat çekti.

YÖNETİME UMUT OLDU

Sosyal medyada gündem olan Onana, yolları ayırmak isteyen yönetime de umut oldu.



RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

İtalya ve Fransa'dan talipleri olduğu konuşulan Onana için resmi teklif bekleniyor.  

 
 

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