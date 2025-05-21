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Beşiktaş milli futbolcu için girişimlere başladı!

Borussia Dortmund'da yeterince forma şansı bulamayan Salih Özcan için girişimlere başlayan Beşiktaş, eski takımı Köln ile transfer yarışına girdi.

calendar 21 Mayıs 2025 10:15 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2025 10:19
Haber: Türkiye, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş milli futbolcu için girişimlere başladı!
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Yeni sezona güçlü bir orta saha hattıyla girmeyi hedefleyen Beşiktaş, Borussia Dortmund'da forma giyen milli oyuncu Salih Özcan için girişimlere başladı.

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Borussia Dortmund'da yeterince süre alamadı. Bu durum, Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi.

Orta sahaya tecrübeli bir isim kazandırmak isteyen siyah-beyazlılar, yıldız ismi listenin başına aldı. Beşiktaş'ın scout şefi Eduard Graf, geçmişte Dortmund'da görev almış olması sebebiyle transfer sürecinde kilit bir rol üstleniyor.

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ESKİ AŞKI DEVREDE

Başkan Serdal Adalı, bu transfer için özel talimat verirken, Graf'ın Almanya'daki bağlantılarının süreci hızlandırması bekleniyor. Yine de transferde Beşiktaş'ın bir rakibi bulunuyor. Bundesliga'ya yeniden yükselen FC Köln, eski oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Özcan, 2022 yılında Köln'den Dortmund'a 5 milyon avroya transfer olmuştu. Köln'ün devreye girmesiyle birlikte transferde rekabet arttı. Siyah-beyazlıların bu hamle karşısında teklifini yükseltip yükseltmeyeceği merakla bekleniyor. 


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