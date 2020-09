Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yoğun ısrarı sonrasında listesindeki isimlerden Nikola Kalinic'in üzerine yoğunlaşan Siyah-Beyazlılar, Hırvat golcüyü bitirmek için yoğun mesai içerisinde bulunuyor.



32 yaşındaki Hırvat golcüyle menajeri aracılığıyla maaş artı bonuslar olmak üzere 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücrete el sıkışan ve yıldız ismin kulübü Atletico Madrid'le yollarını ayırmasını bekleyen Beşiktaş'ın, forvet hasreti artık bitmek üzere...



LUIS SUAREZ'İ BEKLİYOR



İtalya Serie A ekibi Juventus'a transferi son anda gerçekleşmeyen ve son olarak Atletico Madrid'le görüşme halinde bulunan Luis Suarez, İspanyol ekibine imza attıktan sonra Kartal'ın Kalinic transferinin önü de açılacak.



Katalan devi Barcelona'nın yollarını ayırma kararı vermesi sonrasında Atletico'yla anlaşan ve her an resmiyet kazanma ihtimali bulunan transfer sonrasında La Liga ekibi, takımdaki diğer golcüsü Nikola Kalinic'in sözleşmesini feshedecek.



ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A



Başarılı futbolcu, hücum hattının doldurulması ve gidişine onay verilmesinin ardından özel uçakla İstanbul'a getirilecek. Yönetimin, yıldız ismin hafta sonuna kadar Türkiye'ye gelmesini planladığı belirtildi.



Öte yandan Suarez transferi sebebiyle takımın bir diğer golcüsü Alvaro Morata da Juventus'un yolunu tuttu. Bu gelişme sonrasında Atletico Madrid'in forvet hattında; Diego Costa ve Ivan Saponjic kaldı.