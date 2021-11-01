Beşiktaş, Lizbon'a 5 eksikle gidiyor!

Rosier, Vida, Pjanic, N'Koudou, Kenan Karaman, Batshuayi ve UEFA listesinde bulunmayan Güven Yalçın, Beşiktaş'ın Sporting maçı kadrosuna alınmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş, Lizbon'a 5 eksikle gidiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Kasım 2021 17:22
Beşiktaş, Sporting Lizbon ile deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi 4. grup maçı için kamp kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş kadrosunda 5 eksik olduğu duyuruldu. Rosier, N'Koudou, Batshuay, Pjanic ile birlikte sol baldırında ağrıları devam eden Domagoj Vida'nın da kadroda olmadığı bildirildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Domagoj Vida, Atakaş Hatayspor maçında sol baldır arka adalesine aldığı darbe sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Sporting CP maçı kadrosunda yer almamıştır." denildi.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.