Beşiktaş Kulübü'nden savcılığa suç duyurusu!

Beşiktaş Kulübü, bilişim sistemlerine yönelik yetkisiz bir müdahale yapıldığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz bilişim sistemlerine kasıtlı bir müdahale yapıldığına dair kuvvetli kanaat oluşturması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilişim sistemine yetkisiz erişim, sistemi engelleme, verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında resmi başvurumuz yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz bilişim sistemlerine kasıtlı bir müdahale yapıldığına dair kuvvetli kanaat oluşturması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilişim sistemine yetkisiz erişim, sistemi engelleme, verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında resmi başvurumuz yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş: "Kulübümüz bilişim sistemlerine kasıtlı bir müdahale yapıldığına dair kuvvetli kanaat oluşturması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilişim sistemine yetkisiz erişim, sistemi engelleme, verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında resmi başvurumuz… https://t.co/Htl73sTBn8
— Sporx (@sporx) February 27, 2025