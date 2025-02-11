Beşiktaş, orta sahasını Kolombiya ekibi CD La Equidad'da forma giyen Elan Ricardo ile güçlendirdi.
Siyah-Beyazlılar'ın prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo, İstanbul'a geldi.
Ricardo'yu İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.
Basın mensuplarına "Kartal" hareketi yaparak poz veren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, konaklayacağı otele hareket etti.
Beşiktaş'ın yapılacak son görüşmelerin ve sağlık kontrollerinin ardından Elan Ricardo ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
TRANSFERİN ŞARTLARI
Beşiktaş, transfer için 20 yaşındaki oyuncu ve CD La Equidad ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, bu transfer için 2 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek. Elan Ricardo, Beşiktaş'ta yıllık 600 bin dolar kazanacak.
Bu sezon 3 maça çıkan genç oyuncu, şans bulduğu 211 dakikada 1 gol attı.
ELAN RICARDO KİMDİR?
20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi.
Siyah-Beyazlılar'ın prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo, İstanbul'a geldi.
Ricardo'yu İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.
Basın mensuplarına "Kartal" hareketi yaparak poz veren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, konaklayacağı otele hareket etti.
Beşiktaş'ın yapılacak son görüşmelerin ve sağlık kontrollerinin ardından Elan Ricardo ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
TRANSFERİN ŞARTLARI
Beşiktaş, transfer için 20 yaşındaki oyuncu ve CD La Equidad ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, bu transfer için 2 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek. Elan Ricardo, Beşiktaş'ta yıllık 600 bin dolar kazanacak.
Bu sezon 3 maça çıkan genç oyuncu, şans bulduğu 211 dakikada 1 gol attı.
ELAN RICARDO KİMDİR?
20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi.
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