Beşiktaş'ın yeni rotası Demarai Gray!

Beşiktaş kanat transferi için rotayı İngiltere kırdı. Siyah-beyazlılar Demarai Gray için Everton'nun kapısını çalacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ın yeni rotası Demarai Gray!
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28 Temmuz 2023 10:32
Hücuma takviye için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın peşinde olduğu isim Everton'dan Demarai Gray…

Everton forması giyen 27 yaşındaki Jamaikalı sol kanat için İngiliz ekibinin kapısını çalan Beşiktaş, 10 milyon Euro'luk beklenti ile karşılaştı.

Merseyside ekibi ile 1 sezon daha kontratı bulunan Gray için Kartal'ın ciddi rakipleri de var.

İngiltere'den West Ham United, Crystal Palace ve Fulham da oyuncunun peşindeki takımlardan. Deneyimli isim, Everton forması ile 75 maçta 12 gol ve 6 asist ile oynadı.

 

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