Beşiktaş'ın yeni rotası Demarai Gray!

Hücuma takviye için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın peşinde olduğu isim Everton'dan Demarai Gray…
Everton forması giyen 27 yaşındaki Jamaikalı sol kanat için İngiliz ekibinin kapısını çalan Beşiktaş, 10 milyon Euro'luk beklenti ile karşılaştı.
Merseyside ekibi ile 1 sezon daha kontratı bulunan Gray için Kartal'ın ciddi rakipleri de var.
İngiltere'den West Ham United, Crystal Palace ve Fulham da oyuncunun peşindeki takımlardan. Deneyimli isim, Everton forması ile 75 maçta 12 gol ve 6 asist ile oynadı.
Everton forması giyen 27 yaşındaki Jamaikalı sol kanat için İngiliz ekibinin kapısını çalan Beşiktaş, 10 milyon Euro'luk beklenti ile karşılaştı.
Merseyside ekibi ile 1 sezon daha kontratı bulunan Gray için Kartal'ın ciddi rakipleri de var.
İngiltere'den West Ham United, Crystal Palace ve Fulham da oyuncunun peşindeki takımlardan. Deneyimli isim, Everton forması ile 75 maçta 12 gol ve 6 asist ile oynadı.