MERT ÇETİN'E BEŞİKTAŞ İLGİ GÖSTERİYOR

TRANSFER PLANI KİRALIK

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Hellas Verona'da forma giyen Mert Çetin ile ciddi şekilde ilgilendiği öne sürüldü.İtalyan basını, Verona'da forma giyen Mert Çetin, Mateus Praszelik ve Panagiotis Retsos'un takımdan ayrılacağını yazdı. Söz konusu haberde bu futbolcuların kendi ülkelerine döneceği belirtilirken, Mert Çetin'e Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği ifade edildi.Hellas Verona forması giyen Mert Çetin'in kulübüyle görüşmeler sürüyor. 25 yaşındaki oyuncunun Verona ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş, geçen sezon Kayserispor'da kiralık oynayan ve 1.7 milyon euro değer biçilen Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna katmayı düşünüyor. Mert Çetin, Kayserispor'da 13 maçta oynamış ve 1 gol atmıştı.