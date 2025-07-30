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Beşiktaş'ın teknik direktör adayları

Beşiktaş, Shaktar rövanşı sonrası Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği hakkında kararını verecek. Serdal Adalı yönetiminin ayrılık yaşanması halinde liste başı isimleri Sergen Yalçın ve Roberto Mancini.

calendar 30 Temmuz 2025 09:14 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2025 09:19
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın teknik direktör adayları
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhktar Donetsk'e 4-2 yenilerek sezona iyi başlamayan Beşiktaş'ta gündem teknik direktör değişikliği.

Alınan yıldız oyunculara rağmen hazırlık maçlarındaki etkisiz futbol ve Shakhktar karşılaşmasındaki kötü performans, Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği hakkındaki soruları gündeme getirdi.

Geçtiğimiz sezon ligi üçüncü sırada bitirememesine rağmen Solskjaer ile devam kararı alan Serdal Adalı yönetim, bu sezon başındaki olumsuz sinyaller karşısında acil eylem planı hazırladı.

YALÇIN VE MANCINI HEDEFTE


Perşembe günü Shakhktar Donetsk ile rövanşa çıkacak olan Kartal'da yönetim bu durumu görüştü. İki yönetici "Solksjaer ile devam edelim" derken; büyük çoğunluk Sergen Yalçın ya da Roberto Mancini ismi üzerinde durdu.

ADALI, YALÇINLA MASAYA OTURDU

Hatta Başkan Serdal Adalı toplantı sonrası Sergen Yalçın ile masaya oturdu. Yalçın bir yıllık sözleşme istedi, Adalı üç yıllık sözleşme ısrar ettiyse de Beşiktaş'ın son şampiyonluğundaki teknik direktörü Sergen Yaçın, "Birer birer gidelim" diyerek bir artı bir yıllık sözleşme imzalamayı kabul etti.

En son Suudi Arabistan'da çalışan Roberto Mancini ile de bir temas kurulacak. 60 yaşındaki İtalyan hoca şu anda bir kulüp yönetmiyor.

Daha önce Galatasaray'ı da çalıştıran Mancini'nin şartları öğrenilecek. Ardından Solksjaer ile veda edilecek ve iki teknik adamdan biri takımın başına getirilecek.

 
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