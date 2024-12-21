Beşiktaş'ın tek ilacı kupa

Beşiktaş'ta geçen sene bugünlerde "Tarihin en kötü sezonu" deniliyordu. Daha kötüsü düşünülemiyordu çünkü ama oldu.
Ne başkan kaldı, ne yönetim. Yine ocak ayında seçim kararı alındı. Teknik direktör gönderildi, yerine Serdar Topraktepe tekrar göreve getirildi.
Lige havlu atıldıktan sonra Avrupa'da da umutlar cılız ihtimallere kaldı. Siyah beyazlılar geçen sezon da aynı sıkıntılarla boğuşurken Türkiye Kupası'na odaklanmış ve taraftarını sevindirmişti.
HEDEF YİNE AYNI
Bu sezon da elde kalan hedef aynı... Siyah beyazlılarda yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, Türkiye Kupası kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye Kupası'nı son kazanan takımız. Yine şampiyonluk parolasıyla yola çıktık. Yine Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya odaklanmış durumdayız" dedi.
Kupada formatın değiştiğini hatırlatan Fidan, "Aslında denk gruplar oldu. Belirleyici unsurlar deplasmanlar. Onu da avantaja çeviririz" sözlerini kullandı.
Ne başkan kaldı, ne yönetim. Yine ocak ayında seçim kararı alındı. Teknik direktör gönderildi, yerine Serdar Topraktepe tekrar göreve getirildi.
Lige havlu atıldıktan sonra Avrupa'da da umutlar cılız ihtimallere kaldı. Siyah beyazlılar geçen sezon da aynı sıkıntılarla boğuşurken Türkiye Kupası'na odaklanmış ve taraftarını sevindirmişti.
HEDEF YİNE AYNI
Bu sezon da elde kalan hedef aynı... Siyah beyazlılarda yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, Türkiye Kupası kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye Kupası'nı son kazanan takımız. Yine şampiyonluk parolasıyla yola çıktık. Yine Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya odaklanmış durumdayız" dedi.
Kupada formatın değiştiğini hatırlatan Fidan, "Aslında denk gruplar oldu. Belirleyici unsurlar deplasmanlar. Onu da avantaja çeviririz" sözlerini kullandı.