Beşiktaş'ın tek ilacı kupa

Altı hoca değişimi yaşanan geçen sezon zafere ulaşan Beşiktaş, yine aynı başarıya odaklandı. Hedef; en kötü sezonda müzeye kupa eklemek.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ın tek ilacı kupa
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2024 11:59
Beşiktaş'ta geçen sene bugünlerde "Tarihin en kötü sezonu" deniliyordu. Daha kötüsü düşünülemiyordu çünkü ama oldu.

Ne başkan kaldı, ne yönetim. Yine ocak ayında seçim kararı alındı. Teknik direktör gönderildi, yerine Serdar Topraktepe tekrar göreve getirildi.

Lige havlu atıldıktan sonra Avrupa'da da umutlar cılız ihtimallere kaldı. Siyah beyazlılar geçen sezon da aynı sıkıntılarla boğuşurken Türkiye Kupası'na odaklanmış ve taraftarını sevindirmişti.

HEDEF YİNE AYNI

Bu sezon da elde kalan hedef aynı... Siyah beyazlılarda yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, Türkiye Kupası kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye Kupası'nı son kazanan takımız. Yine şampiyonluk parolasıyla yola çıktık. Yine Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya odaklanmış durumdayız" dedi.

Kupada formatın değiştiğini hatırlatan Fidan, "Aslında denk gruplar oldu. Belirleyici unsurlar deplasmanlar. Onu da avantaja çeviririz" sözlerini kullandı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery