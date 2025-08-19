Beşiktaş'ın Sancho bekleyişi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Jadon Sancho'nun transferi hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.
İngiliz devi Manchester United'tan ayrılması neredeyse kesinleşen Sancho'nun yeni kulüp arayışındaki önceliği Şampiyonlar Ligi.
İtalya'dan Juventus ve Roma ile görüşmeler gerçekleştiren, ancak henüz anlaşma sağlayabildiği bir takım olmayan 25 yaşındaki oyuncunun zaman geçtikçe Beşiktaş'a gelme ihtimali artıyor.
BEŞİKTAŞ'IN AVANTAJI
Avrupa'da transfer döneminin 1 Eylül tarihinde bitmesi siyah-beyazlılar için çok büyük bir avantaj teşkil ediyor.
Avrupa'da bu transfer dönemi 1 Eylül'de biterken Türkiye'de ise bu tarih 12 Eylül. Beşiktaş, Sancho'nun 1 Eylül tarihine kadar bir Avrupa kulübü ile anlaşamaması durumunda transferde elini güçlendirmiş olacak.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık geçiren Jadon Sancho, 42 maça çıktı ve 5 gol 10 asistlik katkıda bulundu.
