Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz talebi belli oldu

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz ile ilgilenen Avrupa kulüplere taleplerini ilettiği öne sürüldü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz talebi belli oldu
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28 Mayıs 2022 18:32
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çıkan Rıdvan Yılmaz'a Avrupa'dan talipler çıktı.

Tecrübeli sol bek için Torino ve Eintracht Frankfurt devreye girdi. Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'ın talep ettiği rakam belli oldu.

Siyah-beyazlıların Rıdvan Yılmaz için transfer teklifi yapan Bundesliga ekibinden 7 milyon euro istediği öğrenildi. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş'ın ekstra olarak sonraki satıştan yüzde 20 pay talep ettiği vurgulandı.

SÖZLEŞMESİ 1 YIL SONRA BİTECEK

Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz'ın siyah-beyazlılar ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. Rıdvan Yılmaz daha önce 6 kez A Milli Takım forması giydi.

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