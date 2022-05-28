Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz talebi belli oldu

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çıkan Rıdvan Yılmaz'a Avrupa'dan talipler çıktı.



Tecrübeli sol bek için Torino ve Eintracht Frankfurt devreye girdi. Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'ın talep ettiği rakam belli oldu.



Siyah-beyazlıların Rıdvan Yılmaz için transfer teklifi yapan Bundesliga ekibinden 7 milyon euro istediği öğrenildi. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş'ın ekstra olarak sonraki satıştan yüzde 20 pay talep ettiği vurgulandı.



SÖZLEŞMESİ 1 YIL SONRA BİTECEK



Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz'ın siyah-beyazlılar ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. Rıdvan Yılmaz daha önce 6 kez A Milli Takım forması giydi.





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