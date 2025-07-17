Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 1. ön eleme turu rövanş karşılaşmaları 17 Temmuz'da oynanacak.
Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Beşiktaş'ın rakibi Ilves ve Shaktar Donetsk maçından sonra belli olacak.
Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve S Sport Plus'tan yayınlanacak.
Shaktar Donetsk, ilk maçta Ilves'i 6-0 ile mağlup etmişti.
Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Beşiktaş'ın rakibi Ilves ve Shaktar Donetsk maçından sonra belli olacak.
Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve S Sport Plus'tan yayınlanacak.
Shaktar Donetsk, ilk maçta Ilves'i 6-0 ile mağlup etmişti.