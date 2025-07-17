16 Temmuz
Linfield-Shelbourne
1-1
16 Temmuz
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2-2UZS
16 Temmuz
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16 Temmuz
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0-1
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
1-1
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
0-1
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
1-0
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
3-2

Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda Shaktar Donetsk ve Ilves maçı sonrasında Beşiktaş'ın rakibi belli olacak. İlk maçı 6-0 ile Shaktar Donetsk kazanmıştı.

calendar 17 Temmuz 2025 10:35 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 10:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor
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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 1. ön eleme turu rövanş karşılaşmaları 17 Temmuz'da oynanacak.

Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Beşiktaş'ın rakibi Ilves ve Shaktar Donetsk maçından sonra belli olacak.

Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve S Sport Plus'tan yayınlanacak.

Shaktar Donetsk, ilk maçta Ilves'i 6-0 ile mağlup etmişti.

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