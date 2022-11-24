Beşiktaş'ın kiralık yıldızları fark yarattı

Süper Lig'de Dünya Kupası arasının ardından seri yakalayarak zirve yarışında iddialı konuma gelmek isteyen Beşiktaş, ligde şu ana kadar kiralık oyuncularından en fazla gol katkısı alan takım konumunda bulunuyor.



4 OYUNCUDAN 7 GOL



Siyah-beyazlılara geçici transferle gelen ve siyah-beyazlı formayı giyen 4 futbolcu, ortalama 74 dakika sahada kalırken, fileleri toplamda 7 kez havalandırdı. Beşiktaş'ta Dele Alli, Wout Weghorst, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl kiralık olarak forma giyiyor.



Bununla beraber kiralık oyuncuları ortalama 79 dakika sahada kalan Adana Demir'in ardından, ligde kiralık olarak transfer ettiği isimlere en fazla şans veren 2. takım da Beşiktaş oldu.







