Beşiktaş'ın iptal edilen penaltısında VAR müdahalesi doğru mu?

Süper Lig'de Beşiktaş, Sivasspor'a 1-0 kaybetti. Salih Uçan'a verilen penaltı, VAR incelemesiyle iptal edildi. Peki VAR müdahalesi doğru mu? Eski hakemler cevapladı.

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Beşiktaş'ın iptal edilen penaltısında VAR müdahalesi doğru mu?
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29 Ocak 2024 10:05
Son güncelleme 29 Ocak 2024 10:08
Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, Sivasspor'a konuk oldu. Siyah-Beyazlılar'ın 1-0 kaybettiği maçta Salih Uçan'a verilen penaltının VAR müdahalesiyle iptal edilmesi damga vurdu. beIN SPORTS'ta yayınlanan Trio programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, kararı değerlendirdi.

ŞANSALAN PENALTI VERDİ, TOKAT İPTAL ETTİRDİ

Mücadelenin 18'inci dakikasında Beşiktaş'ın soldan geliştirdiği atakta Zaynutdinov yaya doğru ortaladı. Salih Uçan, havadan gelen topu göğsüyle indirip ceza sahasına girerken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan penaltı noktasını işaret etti. Daha sonra VAR'da bulunan Serkan Tokat'ın çağrısıyla pozisyonu inceleyen Şansalan, penaltı kararını iptal etti.

TRIO EKİBİ 'PENALTI' DEDİ

17' Beşiktaş'ın iptal edilen penaltısında VAR müdahalesi doğru mu?

Deniz Çoban: Kırmızılı oyuncu vücudunu araya sokup nizami olmayan bir şarj alıyor. Penaltı.

Bülent Yıldırım: Birkaç açıdan baktığınız zaman penaltı diyorsunuz.

Deniz Çoban: Bence VAR müdahalesi çok yanlış. Penaltıya daha yakınım.  

 
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