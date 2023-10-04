Beşiktaş'ın hücum hattında rekabet tavan!

Beşiktaş'ta forma mücadelesi her geçen maç biraz daha kızışıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girmek isteyen yıldızlar, ilk 11'deki yerini kapmak için birbirleriyle kıyasıya bir rekabete girdiler.
Kara Kartal'da teknik ekip, Konyaspor karşılaşmasının hücum hattında çift forvete geçiş yapmış ve kanatlarda da Bakhtiyor Zaynutdinov ile Milot Rashica'ya görev vermişti. Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'ı beraber görevlendiren teknik direktör Şenol Güneş, 3 puanı almayı başarmıştı.
CENK - MULEKA: FORMA SAVAŞI
Siyah-Beyazlılar'da bu maçın yedek kadrosunda yer alan oyuncular, 11'e geçmek için yoğun bir mesai harcıyor. Bu konuda en büyük yarış, hücum hattında yaşanıyor.
Takımın A Milli golcüsü Cenk Tosun, çift santrforlu sistemde Vincent Aboubakar'ın partneri olabilmek için takım çalışmalarında etkin bir görüntü ortaya koyuyor.
RASHICA - GHEZZAL REKABETİ
Kanat hattında Milot Rashica'yla beraber yoğun bir yarışta olan Rachid Ghezzal da performansını daha üst seviyeye çıkarabilmek için takım çalışmalarına ek olarak özel idmanlar da yapıyor. Ghezzal, antrenmanlardaki formunu yüksek tutup Lugano'yla yarın akşam Tüpraş Stadı'nda oynanacak UEFA Konferans Ligi karşılaşmasının ilk 11'inde yer almayı amaçlıyor.
Kara Kartal'da teknik ekip, Konyaspor karşılaşmasının hücum hattında çift forvete geçiş yapmış ve kanatlarda da Bakhtiyor Zaynutdinov ile Milot Rashica'ya görev vermişti. Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'ı beraber görevlendiren teknik direktör Şenol Güneş, 3 puanı almayı başarmıştı.
CENK - MULEKA: FORMA SAVAŞI
Siyah-Beyazlılar'da bu maçın yedek kadrosunda yer alan oyuncular, 11'e geçmek için yoğun bir mesai harcıyor. Bu konuda en büyük yarış, hücum hattında yaşanıyor.
Takımın A Milli golcüsü Cenk Tosun, çift santrforlu sistemde Vincent Aboubakar'ın partneri olabilmek için takım çalışmalarında etkin bir görüntü ortaya koyuyor.
RASHICA - GHEZZAL REKABETİ
Kanat hattında Milot Rashica'yla beraber yoğun bir yarışta olan Rachid Ghezzal da performansını daha üst seviyeye çıkarabilmek için takım çalışmalarına ek olarak özel idmanlar da yapıyor. Ghezzal, antrenmanlardaki formunu yüksek tutup Lugano'yla yarın akşam Tüpraş Stadı'nda oynanacak UEFA Konferans Ligi karşılaşmasının ilk 11'inde yer almayı amaçlıyor.