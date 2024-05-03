Beşiktaş'ın golü VAR'dan döndü!

Beşiktaş, Rizespor karşısında 10. dakikada Semih Kılıçsoy ile ikinci golü buldu. Bu gol, top dışardan geldiği gerekçesiyle iptal edildi.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ın golü VAR'dan döndü!
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03 Mayıs 2024 20:14
Beşiktaş, Rizespor ile oynadığı karşılaşmada 10. dakikada ikinci golü buldu.

Bu dakikada sağdan gelen ortada, arka direkte Necip topu ortaya çıkardı. Semih Kılıçsoy, topu ağlara gönderdi.

Hakem Ali Şansalan, golü verdi. Daha sonra VAR hakemi Emre Malok'tan gelen uyarının ardından Semih Kılıçsoy'un golü, top dışardan geldiği gerekçesiyle iptal edildi.



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