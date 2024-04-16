Beşiktaş'ın golcüleri golü unuttu

Beşiktaş'ta Aboubakar, tam 6 aydır gol atamazken Muleka kasımdan beri suskun. Cenk de en son şubatta ağları havalandırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın golcüleri golü unuttu
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16 Nisan 2024 13:51
Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy dışındaki 3 forveti aylardır gol atamıyor.

Sezona büyük umutlarla giren ancak hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren siyahbeyazlı takımda son olarak görev yapan teknik direktör Fernando Santos da bu duruma çare olamadı.

Portekizli hocanın en çok eleştirilen yanı oynattığı oyunun hücumda gösterdiği zayıflığıydı. Kartal'da Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Jackson Muleka uzun süredir gol hasreti çekiyor.

2024'TE SADECE 1 GOL ATILDI

Bir süre kadro dışı kalan ve Santos ile geri dönüş yapan Kamerunlu santrfor Aboubakar, son golünü 8 Ekim 2023'te Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'a karşı kaydetti. 32 yaşındaki futbolcu, 11 lig maçını boş geçerken gol atamayalı 6 aydan fazla oldu.

Jackson Muleka, ligde rakip ağları en son 12 Kasım 2023'te içeride oynanan ve 1-0 kazanılan Başakşehir maçında buldu. Ardından oynadığı 16 lig karşılaşmasında tabelaya gol yazamazken asist dahi yapamadı.

Cenk Tosun ise son golünü 25 Şubat 2024'te İstanbul'a kaydetti. Sözleşmesinin son yılına giren oyuncu, sonraki 6 lig sınavında suskun kaldı ve 1 asist gerçekleştirdi.

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