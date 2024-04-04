Beşiktaş'ın golcü stoperi yine sahnede!

Beşiktaş'ın Başakşehir ile karşılaştığı maçta başarılı stoperi Omar Colley, bu sezonki gollerine bir yenisini daha ekledi.

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Beşiktaş'ın golcü stoperi yine sahnede!
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04 Nisan 2024 21:07
Son güncelleme 04 Nisan 2024 21:21
Bu sezon genel performansı tartışılan ve zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ta Omar Colley fark yaratmaya devam ediyor.

Siyah beyazlıların Başakşehir ile oynadığı maçta takımı adına ilk golü kaydeden Gambiyalı futbolcu, bu sezon skor katkısı vermeye devam etti.

31 yaşındaki stoper bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 7 gollük katkı sağladı. 

Colley, Cenk Tosun(10), Semih Kılıçsoy(10) ve Aboubakar'dan(11) sonra Muleka ile birlikte takımın en golcü 4. oyuncusu olmayı başardı.

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