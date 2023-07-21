Beşiktaş'ın genç yıldızı Avrupa kulüplerinin radarında!

Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları hız kazandı. Arka arkaya 3 ismi İstanbul'a getiren siyah-beyazlılarda öte yandan ayrılıklarda gelebilir. Romain Saiss'ın, Al Sadd'a transferi için 2.8 milyon Euro'ya anlaşan Beşiktaş'ta genç yıldız Semih Kılıçsoy için Avrupa'nın önemli kulüpleri sıraya girmiş durumda.
BURAK YILMAZ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Siyah-Beyazlı ekibin altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy, genç yaşına rağmen Avrupa'nın köklü kulüplerini peşine taktı. Kara Kartal'ın hocası Şenol Güneş döneminde A Takım'a yükselen genç forvet, Burak Yılmaz'ın da yakından takip ettiği isimlerden biri.
Yaşanan son gelişmelerin ardından da flaş bir gerçek ortaya çıktı. Semih Kılıçsoy için Hollanda'dan Ajax'ın, Belçika'dan ise Club Brugge ile Genk'in devreye girdiği öğrenildi. Şu ana kadar en ciddi talibin Genk olduğu belirtildi.
SATIŞINA SICAK BAKILMIYOR
Ajax'ın ise takımın efsanesi Sjaak Swart'ın önerisi sonrasında Semih Kılıçsoy'u takibe aldığı bilgisine ulaşıldı. Swart'ın, daha önce Wesley Sneijder ve Van der Vaart gibi isimleri de keşfettiği ortaya çıktı.
Serbest kalma maddesi bulunmayan genç futbolcu için Beşiktaş Yönetimi'nin, bonservis belirlemesi bekleniyor. Ancak astronomik bir teklif gelmediği sürece Semih Kılıçsoy'un, şu anda satışına sıcak bakılmıyor.
BURAK YILMAZ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Siyah-Beyazlı ekibin altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy, genç yaşına rağmen Avrupa'nın köklü kulüplerini peşine taktı. Kara Kartal'ın hocası Şenol Güneş döneminde A Takım'a yükselen genç forvet, Burak Yılmaz'ın da yakından takip ettiği isimlerden biri.
Yaşanan son gelişmelerin ardından da flaş bir gerçek ortaya çıktı. Semih Kılıçsoy için Hollanda'dan Ajax'ın, Belçika'dan ise Club Brugge ile Genk'in devreye girdiği öğrenildi. Şu ana kadar en ciddi talibin Genk olduğu belirtildi.
SATIŞINA SICAK BAKILMIYOR
Ajax'ın ise takımın efsanesi Sjaak Swart'ın önerisi sonrasında Semih Kılıçsoy'u takibe aldığı bilgisine ulaşıldı. Swart'ın, daha önce Wesley Sneijder ve Van der Vaart gibi isimleri de keşfettiği ortaya çıktı.
Serbest kalma maddesi bulunmayan genç futbolcu için Beşiktaş Yönetimi'nin, bonservis belirlemesi bekleniyor. Ancak astronomik bir teklif gelmediği sürece Semih Kılıçsoy'un, şu anda satışına sıcak bakılmıyor.