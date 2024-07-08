Beşiktaş, Immobile'yi İstanbul'a getiriyor!

Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Siyah-beyazlılardan son olarak Ciro Immobile hamlesi geldi. Övünç Özdem'in haberine göre, Beşiktaş, Immobile ve kulübü Lazio ile anlaşma sağladı.
34 yaşındaki Immobile, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş'a iki yıllık imza atacak.
Lazio ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden deneyimli santrforun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Lazio'da geçen sezon 43 maçta süre bulan Immobile, 11 kez gol sevinci yaşadı.
Siyah-beyazlılardan son olarak Ciro Immobile hamlesi geldi. Övünç Özdem'in haberine göre, Beşiktaş, Immobile ve kulübü Lazio ile anlaşma sağladı.
34 yaşındaki Immobile, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş'a iki yıllık imza atacak.
Lazio ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden deneyimli santrforun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Lazio'da geçen sezon 43 maçta süre bulan Immobile, 11 kez gol sevinci yaşadı.
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