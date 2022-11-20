Beşiktaş yönetimi, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Eski Trabzonsporlu yıldız Nwakaeme için girişimlerin şimdiden başladığı ileri sürüldü.



OCAK'TA RESMİ GİRİŞİM



Beşiktaş'ta teknik heyet, şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'dan ayrılarak sürpriz biçimde Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'ya transfer olan Anthony Nwakaeme'ye sıcak bakıyor. Siyah-beyazlıların, 33 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için ara transfer döneminde resmi girişimde bulunabileceği ileri sürüldü.



NWAKAEME DE TÜRKİYE'YE SICAK



Suudi Arabistan'da aradığını bulamadığı iddia edilen Nwakaeme'nin de Türkiye'ye dönmeyi planladığı savunuldu. Al-Fayha ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan başarılı sol kanat oyuncusunun koşulların oluşması halinde sezonun ikinci yarısında Beşiktaş forması giyebileceği iddia edildi.







