Beşiktaş için Ali Jasim iddiası!

Beşiktaş'ın, Al-Kahrbaa Club forması giyen 20 yaşındaki sol kanat Ali Jasim ile ilgilendiği öne sürüldü.

, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş için Ali Jasim iddiası!
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10 Mayıs 2024 10:38
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Irak basınından sürpriz bir iddia geldi.

IRAQFPG'de yer alan haberde Beşiktaş'ın bonservisi Irak ekibi Al-Kahrbaa Club'de bulunan, şu anda Al-Quwa Al-Jawiya'da kiralık oynayan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ali Jasim'le ilgilendiğini öne sürdü.

Siyah-Beyazlılar'ın bir dönem Antalyaspor forması da giyen Jasim ile ilgili sezon sonunda bir hamle yapabileceği de haberin detaylarında yer aldı.

5 MAÇTA 4 GOL

Bu sezon Irak ekibiyle 5 maça çıkan genç hücum oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol kaydederek dikkatleri çekmeyi başardı.

AVRUPA'DA FORMA GİYMEYE SICAK

Güncel verilere göre 300 bin euro değer biçilen oyuncunun yeniden Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.  

 
 

 

 

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