Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Irak basınından sürpriz bir iddia geldi.
IRAQFPG'de yer alan haberde Beşiktaş'ın bonservisi Irak ekibi Al-Kahrbaa Club'de bulunan, şu anda Al-Quwa Al-Jawiya'da kiralık oynayan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ali Jasim'le ilgilendiğini öne sürdü.
Siyah-Beyazlılar'ın bir dönem Antalyaspor forması da giyen Jasim ile ilgili sezon sonunda bir hamle yapabileceği de haberin detaylarında yer aldı.
5 MAÇTA 4 GOL
Bu sezon Irak ekibiyle 5 maça çıkan genç hücum oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol kaydederek dikkatleri çekmeyi başardı.
AVRUPA'DA FORMA GİYMEYE SICAK
Güncel verilere göre 300 bin euro değer biçilen oyuncunun yeniden Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.
IRAQFPG'de yer alan haberde Beşiktaş'ın bonservisi Irak ekibi Al-Kahrbaa Club'de bulunan, şu anda Al-Quwa Al-Jawiya'da kiralık oynayan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ali Jasim'le ilgilendiğini öne sürdü.
Siyah-Beyazlılar'ın bir dönem Antalyaspor forması da giyen Jasim ile ilgili sezon sonunda bir hamle yapabileceği de haberin detaylarında yer aldı.
5 MAÇTA 4 GOL
Bu sezon Irak ekibiyle 5 maça çıkan genç hücum oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol kaydederek dikkatleri çekmeyi başardı.
AVRUPA'DA FORMA GİYMEYE SICAK
Güncel verilere göre 300 bin euro değer biçilen oyuncunun yeniden Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.