Beşiktaş Hentbol, EHF Avrupa Kupası'nda galip

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında ağırladığı Sırbistan temsilcisi HC Dinamo Pancevo'yu 34-27 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Hentbol, EHF Avrupa Kupası'nda galip
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19 Ekim 2024 22:31
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında ağırladığı Sırbistan temsilcisi HC Dinamo Pancevo'yu 34-27 galip geldi.
 Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 16-14 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, parkeden 34-27 galip ayrıldı.

Bu karşılaşmanın rövanşı ise 26 Ekim'de Sırbistan'da oynanacak.

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