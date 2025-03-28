Beşiktaş forvetini Belçika'da buldu: Dolberg!

Bir yandan ligde elde edebileceği en iyi derece için mücadele veren Beşiktaş, diğer yandan da yeni sezon için kritik hamleler yapmaya devam ediyor. Belçika basını Siyah-Beyazlılar'ın peşinden koştuğu Kasper Dolberg'in de bu senaryo çerçevesinde İstanbul'a gidebileceğini duyurdu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SÖZLEŞMEDE ANLAŞAMADILAR
Anderlecht'in mukavele uzatmak istediği oyuncunun talep ettiği ücret ise Belçikalılar'ın işine gelmiyor. Belçika basınına göre Anderlecht bu oyuncuyu yaz aylarında elinden çıkartacak.
Onu yakından takip eden ve almaya en yakın olan ekip ise Beşiktaş. Anderlecht sportif direktörü Olivier Renard da bu ihtimale sıcak bakıyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Piyasa değeri 13 milyon Euro olan 27 yaşındaki Danimarkalı oyuncu bu sezon Anderlecht formasıyla 35 maçta 20 gol atıp, 2 de asist yaptı.
SÖZLEŞMEDE ANLAŞAMADILAR
Anderlecht'in mukavele uzatmak istediği oyuncunun talep ettiği ücret ise Belçikalılar'ın işine gelmiyor. Belçika basınına göre Anderlecht bu oyuncuyu yaz aylarında elinden çıkartacak.
Onu yakından takip eden ve almaya en yakın olan ekip ise Beşiktaş. Anderlecht sportif direktörü Olivier Renard da bu ihtimale sıcak bakıyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Piyasa değeri 13 milyon Euro olan 27 yaşındaki Danimarkalı oyuncu bu sezon Anderlecht formasıyla 35 maçta 20 gol atıp, 2 de asist yaptı.