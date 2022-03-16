Beşiktaş, erteleme maçında kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Icyprex, 23. haftanın erteleme maçında Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar salondan 77-71'lik galibiyetle ayrıldı.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Yiğit Gönültaş
Beşiktaş Icrypex: Lawson 13, Jefferson 26, Kenan Sipahi 10, Furkan Haltalı 12, Egehan Arna 11, Whitehead 5, Reaves, Ercan Osmani
Pınar Karşıyaka: Baye 15, Mahir Ağva 4, Roll 12, Taylor 9, Tyus 9, Yunus Emre Sonsırma 12, Berkan Durmaz, Burak Can Yıldızlı, Colson 10
1. Periyot: 22-16
Devre: 31-34
3. Periyot: 48-49
Beş faulle çıkan: 35.56 Taylor (Pınar Karşıyaka)
Siyah-beyazlılar salondan 77-71'lik galibiyetle ayrıldı.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Yiğit Gönültaş
Beşiktaş Icrypex: Lawson 13, Jefferson 26, Kenan Sipahi 10, Furkan Haltalı 12, Egehan Arna 11, Whitehead 5, Reaves, Ercan Osmani
Pınar Karşıyaka: Baye 15, Mahir Ağva 4, Roll 12, Taylor 9, Tyus 9, Yunus Emre Sonsırma 12, Berkan Durmaz, Burak Can Yıldızlı, Colson 10
1. Periyot: 22-16
Devre: 31-34
3. Periyot: 48-49
Beş faulle çıkan: 35.56 Taylor (Pınar Karşıyaka)