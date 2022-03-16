Beşiktaş, erteleme maçında kazandı

Beşiktaş Icyprex, ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'yı 77-71 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, erteleme maçında kazandı
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16 Mart 2022 20:55
ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Icyprex, 23. haftanın erteleme maçında Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar salondan 77-71'lik galibiyetle ayrıldı.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Yiğit Gönültaş

Beşiktaş Icrypex: Lawson 13, Jefferson 26, Kenan Sipahi 10, Furkan Haltalı 12, Egehan Arna 11, Whitehead 5, Reaves, Ercan Osmani

Pınar Karşıyaka: Baye 15, Mahir Ağva 4, Roll 12, Taylor 9, Tyus 9, Yunus Emre Sonsırma 12, Berkan Durmaz, Burak Can Yıldızlı, Colson 10

1. Periyot: 22-16

Devre: 31-34

3. Periyot: 48-49

Beş faulle çıkan: 35.56 Taylor (Pınar Karşıyaka)

 

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