Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'ndan 10 milyon Euro bekliyor

Nice yöneticilerinin bu hafta İstanbul'a gelip Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a 8 milyon Euro'luk resmi teklifi ileteceği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, 10 milyon Euro konusunda ısrarını Fransızlara bildirecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'ndan 10 milyon Euro bekliyor
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28 Haziran 2021 08:23
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'yla ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

Yaklaşık 1 aydır Ersin'e talip olan ve nabız yoklayan Fransa'nın Nice kulübünün yetkililerinin bu hafta İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Fransızların, genç eldiven için 8 milyon Euro'luk bir teklifte bulunacağı belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim ise Ersin'in satışının 10 milyon Euro karşılığında gerçekleşmesi için Nice kulübüne talepte bulunacak.

MERT GÜNOK HEDEFTE

Oyuncu satışıyla birlikte yapılacak transferlerde daha rahat konuma gelmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Ersin'in satılması durumunda Mert Günok'a teklif yapacak.

Samsunsporlu kaleci Nurullah için kırmızı-beyazlı yönetimin 4-5 milyon Euro civarında bir ücret istemesi bu transferi zora soktu.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki zorlu sezonu işaret edip kaleyi tecrübeli bir isme devredilmesini istiyor. 


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