Beşiktaş Emlakjet, mağlubiyet serisini sonlandırdı

Beşiktaş Emlakjet, 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından AYOS Konyaspor'u deplasmanda 77-60 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Emlakjet, mağlubiyet serisini sonlandırdı
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21 Ocak 2023 15:14
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda AYOS Konyaspor ile karşılaştı.

Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 77-60 kazanan Beşiktaş, 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından galibiyetle tanışmış oldu.

Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler Jordan Usher 19 sayı 5 ribaunt, Parker Jackson-Cartwright ise 15 sayı 6 ribaunt 6 asist ile yıldızlaşan isimler oldu.


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