Beşiktaş derbide penaltı kazandı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin 21. dakikasında Cenk Tosun'un ceza alanında yerde kalması sonrası Beşiktaş penaltı kazandı.

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Beşiktaş derbide penaltı kazandı
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09 Aralık 2023 19:25
Son güncelleme 09 Aralık 2023 19:31
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin 21. dakikasında Cenk Tosun'un ceza alanında yerde kalması sonrası Beşiktaş penaltı kazandı.

Alexander Djiku'nun hatası sonrasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Cenk Tosun, Samet Akaydin'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyona yakın olan hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Alex Oxlade-Chamberlain 24. dakikada topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.



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