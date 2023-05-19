Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Wilmar Barrios bu transfere yeşil ışık yakmış durumda. Ancak siyah-beyazlıların bu işi kendi ekonomisiyle çözmesi kolay değil.29 yaşındaki ön libero, Şubat 2019'da 15 milyon Euro'ya Boca Juniors'tan Zenit'in yolunu tutmuştu. Piyasa değeri 20 milyon Euro gösterilen başarılı futbolcu için Beşiktaş'ın sponsor desteğine ihtiyacı şart.Oyuncu cephesi Zenit'te mutlu olduklarını belirtse de Rus kulüplerinin Avrupa'da yer alamaması nedeniyle yeni bir adıma olumlu yaklaşıyor. Bu noktada Beşiktaş'ın stadyum sponsorluğu için görüşme yürüttüğü Rus menşeli şirketten destek alabileceği belirtildi.Siyah beyazlıların stadına sponsor olmayı arzu eden söz konusu şirket, aynı zamanda Zenit'in de en büyük sponsoru ve destekçisi.