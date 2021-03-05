Beşiktaş: "Bağıranların şampiyonluğunu istemiyoruz"

Beşiktaş, Süper Lig gündemine dair bir açıklama yayımladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş: 'Bağıranların şampiyonluğunu istemiyoruz'
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05 Mart 2021 17:00
Süper Lig'de zirve yarışında bulunan Beşiktaş, resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bağıranların değil sahada "HAKKI"yla kazananların "ŞEREF"li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz.

Süper Lig ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz.

Futbol Takımımızın müsabakalarını yönetecek hakemlerin, art niyetsiz ve "ADALET" duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz.

Türk futbolunun; gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz."



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