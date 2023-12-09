Beşiktaş, Atiba ve Quaresma'ya plaket verdi

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi yeni başkan Hasan Arat, eski futbolcular Ricardo Quaresma ve Atiba Hutchinson'a plaket verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş, Atiba ve Quaresma'ya plaket verdi
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09 Aralık 2023 18:44
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisi öncesinde eski futbolcuları Ricardo Quaresma ve Atiba Hutchinson'u onurlandırdı.

Kulübün yeni başkanı Hasan Arat ve seçimdeki rakibi Serdal Adalı, maç öncesinde sahaya çıkarak Ricardo Quaresma ve Atiba Hutchinson'a plaket verdi.

Adalı ve Arat'ın plaketi oyunculara takdim ettiği esnada kameralara poz verildi.

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