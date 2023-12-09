Beşiktaş, Atiba ve Quaresma'ya plaket verdi

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisi öncesinde eski futbolcuları Ricardo Quaresma ve Atiba Hutchinson'u onurlandırdı.
Kulübün yeni başkanı Hasan Arat ve seçimdeki rakibi Serdal Adalı, maç öncesinde sahaya çıkarak Ricardo Quaresma ve Atiba Hutchinson'a plaket verdi.
Adalı ve Arat'ın plaketi oyunculara takdim ettiği esnada kameralara poz verildi.
Kulübün yeni başkanı Hasan Arat ve seçimdeki rakibi Serdal Adalı, maç öncesinde sahaya çıkarak Ricardo Quaresma ve Atiba Hutchinson'a plaket verdi.
Adalı ve Arat'ın plaketi oyunculara takdim ettiği esnada kameralara poz verildi.
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