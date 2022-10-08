Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber

Beşiktaş'ta forma giyen Rachid Ghezzal'ın durumu teknik heyetin canını sıktı. Antrenmanda ağrı hisseden futbolcu yarım saat oynayabilecek düzeyde.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber
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08 Ekim 2022 13:44
Beşiktaş'ta üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası Giresunspor maçının önemi iyice arttı. Rachid Ghezzal'ın dönüşü, siyah-beyazlıları biraz olsun sevindirse de son gelen haberler keyifleri kaçırdı.

GHEZZAL AĞRI HİSSETTİ

Siyah-beyazlıların Cezayirli futbolcusu hafta içindeki antrenmanlarda yeniden ayağında ağrı hissetti. Ghezzal'ın Giresunspor deplasmanında oynayıp oynamayacağı belirsiz duruma geldi.

SON YARIM SAAT OYNAYABİLİR

Valerien İsmael, futbolcusunu riske etmemek adına doktordan gelecek raporlara hareket edecek. Ghezzal'ın Giresunspor maçında son yarım saat oynaması ihtimaller arasında. 

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