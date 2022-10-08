Beşiktaş'ta üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası Giresunspor maçının önemi iyice arttı. Rachid Ghezzal'ın dönüşü, siyah-beyazlıları biraz olsun sevindirse de son gelen haberler keyifleri kaçırdı.
GHEZZAL AĞRI HİSSETTİ
Siyah-beyazlıların Cezayirli futbolcusu hafta içindeki antrenmanlarda yeniden ayağında ağrı hissetti. Ghezzal'ın Giresunspor deplasmanında oynayıp oynamayacağı belirsiz duruma geldi.
SON YARIM SAAT OYNAYABİLİR
Valerien İsmael, futbolcusunu riske etmemek adına doktordan gelecek raporlara hareket edecek. Ghezzal'ın Giresunspor maçında son yarım saat oynaması ihtimaller arasında.
GHEZZAL AĞRI HİSSETTİ
Siyah-beyazlıların Cezayirli futbolcusu hafta içindeki antrenmanlarda yeniden ayağında ağrı hissetti. Ghezzal'ın Giresunspor deplasmanında oynayıp oynamayacağı belirsiz duruma geldi.
SON YARIM SAAT OYNAYABİLİR
Valerien İsmael, futbolcusunu riske etmemek adına doktordan gelecek raporlara hareket edecek. Ghezzal'ın Giresunspor maçında son yarım saat oynaması ihtimaller arasında.