Beşiktaş'a Jonas Svensson müjdesi!

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Beşiktaş'a Norveçli beki Jonas Svensson'dan sevindirici haber geldi.
Beşiktaş'a Norveçli beki Jonas Svensson'dan sevindirici haber geldi.
Siyah beyazlıların 32 yaşındaki oyuncusu Svensson, takımla birlikte antrenmanlara tam randımanlı bir şekilde başladı.
DERBİDE İLK 11'DE
Yaşadığı sakatlık sebebiyle Gaziantep FK ve Konyaspor maçlarında görev yapamayan oyuncunun yokluğunda sağ bekte sorun yaşadı. Derbi maçta 11'de yerini alacak olan tecrübeli oyuncu teknik ekibin yüzünü güldürdü.