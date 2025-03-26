Beşiktaş'a Jonas Svensson müjdesi!

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Jonas Svensson, takımla tam kapasite çalışmalara başladı. Tecrübeli sağ bek, Galatasaray derbisinde ilk 11'de sahada olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Jonas Svensson müjdesi!
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26 Mart 2025 10:24

Beşiktaş'a Norveçli beki Jonas Svensson'dan sevindirici haber geldi. 

Siyah beyazlıların 32 yaşındaki oyuncusu Svensson, takımla birlikte antrenmanlara tam randımanlı bir şekilde başladı.

DERBİDE İLK 11'DE 

Yaşadığı sakatlık sebebiyle Gaziantep FK ve Konyaspor maçlarında görev yapamayan oyuncunun yokluğunda sağ bekte sorun yaşadı. Derbi maçta 11'de yerini alacak olan tecrübeli oyuncu teknik ekibin yüzünü güldürdü. 

 
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