Beşiktaş, 2. Lig'de cevher buldu: Seyfettin!

Beşiktaş'ın uzun süredir takip ettiği Seyfettin Anıl ile söz kestiği belirtilirken; henüz 18 yaşında olan sol stoper için Beşiktaş'ın kulübünün Afyonspor'la temas kurduğu ve anlaşmaya vardığı belirtildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, 2. Lig'de cevher buldu: Seyfettin!
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26 Mart 2021 11:51
Beşiktaş, yerli ve genç stoper adaylarından Seyfettin Anıl ile prensip anlaşmasına vardı.

Siyah-beyazlıların uzun süredir takip ettiği Seyfettin Anıl ile söz kestiği belirtilirken; henüz 18 yaşında olan sol stoper için Beşiktaş'ın kulübünün 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor'la temas kurduğu ve anlaşmaya vardığı belirtildi.

Ahmet Nur Çebi'nin bedelsiz alma şansı olmasına rağmen Seyfettin'i Afyonspor'a bir ödeme yaparak alacağı belirtildi.

Afyonspor'a oyuncunun bir sonraki satışından pay ya da 1-2 genç oyuncunun kiralık gönderilmesi bekleniyor. (Fotoğraf: afyonspor.org) 

 


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