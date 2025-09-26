Benfica, Jose Mourinho'nun tazminatını açıkladı!

Benfica Başkanı Rui Costa, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra anlaştıkları Jose Mourinho'nun transferinin perde arkasında yaşananları anlattı.



Rui Costa, Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ'a 3-2 yenildikleri maçın ardından teknik direktör Bruno Lage ile yolları ayırmaya karar verdiklerini hatırlatarak, eski hocaları hakkında konuşmanın kendisi için zor olduğunu belirtti.



CNN Portekiz'e konuşan Costa, Benfica Genel Futbol Direktörü Mario Branco'nun Jose Mourinho'nun getirebilmek için Lage'ın gidişini hazırladığı iddialarının doğru olmadığını dile getirdi. Portekiz kulübünü başkanı, "Bruno Lage'ı gönderme planı yoktu. Mario Branco'nun onun gidişini hazırladığını söylemek mantıklı değil. (Gülerek) Mario Branco, Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığını hazırladı, Benfica'da ise gelişini hazırladı." diyerek espri yaptı.

Rui Costa, Mourinho ile anlaşma süreciyle ilgili olarak iseifadelerini kullandı.Portekizli futbol adamı, Mourinho'nun Benfica'daki maaşının yaklaşık 3-4 milyon euro olduğunu ve bunun eski hocaları Roger Schmidt'in maaşının üstünde olmadığını belirtti.Rui Costa, 62 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinde kulüp lehine olan bir tazminat maddesinin de yer aldığını sözlerine ekledi. Haberdeifadeleriyle aktarılan detaya göre; Portekizli çalıştırıcı, Benfica'dan ayrılmak isterse yıllık ücretinin yarısından az bir tazminat bedelini kulübüne ödeyecek.