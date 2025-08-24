Portekiz Premier Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off etabındaki rakibi Benfica, sahasında Tondela'yı konuk etti.



Ev sahibi ekip, mücadeleyi 3-0 kazandı.



Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Franjo Ivanovic, 42. dakikada Fredrik Aursnes ve 90+6'da Gianluca Prestianni kaydetti.



Bu sonuçla birlikte bir maçı eksik olan Benfica, ligde 6 puana ulaştı. Tondela'nın ise puanı bulunmuyor.



Kerem Aktürkoğlu, mücadeleye 67. dakikada dahil oldu.



Ligde gelecek hafta Benfica, Alverca'ya konuk olacak. Tondela ise Estoril'i ağırlayacak.





