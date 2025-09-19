19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-088'
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
17:00
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
17:00
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Benfica'dan Mourinho'nun sözleşmesine 'fesih' maddesi

Fenerbahçe'den ayrılıp Benfica'nın yolunu tutan Jose Mourinho'nun sözleşmesindeki özel madde duyuruldu

calendar 19 Eylül 2025 15:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho, Bruno Lage'ı gönderen Benfica'nın başına geçti. Portekizli teknik adam, Benfica ile 2 yıllık sözleşmeye imza atarken kontrat detayları da ortaya çıktı.

Buna göre Benfica, Mourinho'nun mukavelesine özel bir fesih maddesi ekledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2025-26 sezonunun son maçını takip eden 10 gün içinde hem Benfica hem de Mourinho'nun sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.


Portekiz basını, Jose Mourinho'nun Benfica'dan alacağı yıllık ücreti de duyurdu. Buna göre deneyimli çalıştırıcı, Portekiz devinden yıllık net 6 milyon euro ücret ve başarı bonusları kazanacak.

Jose Mourinho ilk A takım teknik direktörlüğünü de 2000 yılında Benfica'nın başında yapmıştı.

 

 • 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
