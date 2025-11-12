beIN SPORTS'u oyuncak silahla basan şüpheli tutuklandı

İstanbul Sarıyer'de 10 Kasım'da bir televizyon kanalının Ayazağa'daki binasına oyuncak silahla giren Kemal S.'nin (42) "Silahlı tehdit" ve "İş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından tutuklandı.



"AMACIM EŞİMDEN ÖZÜR DİLETMEK VE ŞAHSI KORKUTMAKTI"



Zanlının ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde hurdacılık yaparak geçimini sağladığını söyleyen Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun binada güvenlik görevlisi olan eşini azarlayıp hakaret ettiğini öne sürüp "Amacım eşimden özür diletmek ve şahsı korkutmaktı. Bu şahıs aynı zamanda benim eşimden önce çalışan 2 bayana yine aynı şekilde hakaretlerde bulunmuş ve kimse bu konu hakkında bu şahsa bir şey yapmamış. Üçüncüsü de benim eşime denk geldi." iddiasında bulundu.

Zanlı, daha önceden eşinin telefonuna yüklediği uygulama üzerinden konuşmalarını dinlediğini de söyleyerek şöyle devam etti:Zanlı, kendisini binaya eşinin almadığını belirterek "Ana girişten içeri girdim ve güvenlik noktasına doğru yürüdüm. Güvenlik noktasında eşim görevliydi ve beni içeri almadı. Ben içeri zorla girdim." dedi.Kemal S. amacının eşimi korumak olduğunu ifade ederekifadelerini kullandı.Maç yayıncısı kuruluş beIN SPORTS'un İstanbul'daki binasında silahlı saldırgan paniği yaşanmıştı.Saat 11.30 sıralarında beIN SPORTS'un Ayazağa Mahallesi'ndeki binasına giden ve silah gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşi Emine S.'ye (40) hakaret ettiğini öne sürmüştü.