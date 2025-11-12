beIN SPORTS'u oyuncak silahla basan şüpheli tutuklandı

İstanbul Sarıyer'de 10 Kasım'da bir televizyon kanalının Ayazağa'daki binasına oyuncak silahla giren Kemal S.'nin (42) "Silahlı tehdit" ve "İş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından tutuklandı.
"AMACIM EŞİMDEN ÖZÜR DİLETMEK VE ŞAHSI KORKUTMAKTI"
Zanlının ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde hurdacılık yaparak geçimini sağladığını söyleyen Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun binada güvenlik görevlisi olan eşini azarlayıp hakaret ettiğini öne sürüp "Amacım eşimden özür diletmek ve şahsı korkutmaktı. Bu şahıs aynı zamanda benim eşimden önce çalışan 2 bayana yine aynı şekilde hakaretlerde bulunmuş ve kimse bu konu hakkında bu şahsa bir şey yapmamış. Üçüncüsü de benim eşime denk geldi." iddiasında bulundu.
"EŞİMİN TELEFONUNA UYGULAMA KURDUM"
Zanlı, daha önceden eşinin telefonuna yüklediği uygulama üzerinden konuşmalarını dinlediğini de söyleyerek şöyle devam etti:
"9 Kasım günü yine telefonda konuşmaları dinledim ve bir olaya canının sıkıldığını anladım. Akşam eve geldiğinde bir şey olmadığını söyledi. Amirleriyle telefonda ne konuştuğunu sordum. Çünkü konuşmaları tek taraflı duyabiliyordum. Biraz üzerine gittim. Bunun üzerine bana iş yerinde yemek siparişi yüzünden spor yorumcusu olan bir kişinin kendisini azarladığını, hakaret ettiğini ve bağırdığını söyledi. Ben de bunun üzerine sinirlendim ve gece sinirden hiç uyuyamadım."
"EŞİM BENİ İÇERİ ALMADI ZORLA GİRDİM"
Zanlı, kendisini binaya eşinin almadığını belirterek "Ana girişten içeri girdim ve güvenlik noktasına doğru yürüdüm. Güvenlik noktasında eşim görevliydi ve beni içeri almadı. Ben içeri zorla girdim." dedi.
"PİŞMAN DEĞİLİM, KİM OLSA AYNISINI YAPARDI"
Kemal S. amacının eşimi korumak olduğunu ifade ederek "Eşim bu konudan dolayı gece ağladı. Ben de bu konuya çok üzüldüm. Eşimin haberi olmadan bu konuyu gerçekleştirdim. Bu konuyla alakalı olarak pişman da değilim benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı ve ailesini korurdu. Benim amacım kimseyi öldürmek değildi zaten elimdeki silah plastik boncuk tabancasıdır. Bu tabancayı 2 ay önce hurdalar içinde bulmuştum." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Maç yayıncısı kuruluş beIN SPORTS'un İstanbul'daki binasında silahlı saldırgan paniği yaşanmıştı.
Saat 11.30 sıralarında beIN SPORTS'un Ayazağa Mahallesi'ndeki binasına giden ve silah gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşi Emine S.'ye (40) hakaret ettiğini öne sürmüştü.