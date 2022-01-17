Becali: 'Galatasaray ilk taksiti ödemedi'

FCSB Başkanı Gigi Becali, Galatasaray'ın Olimpiu Morutan için kasım ayında ödemesi gereken ilk taksidi ödemediğini öne sürdü.



Romanya'dan ProSport'a konuşan Gigi Becali, "Galatasaray'dan şu ana kadar hiç para alamadım. İlk taksitimi bir an önce tahsil etmek istiyorum. Türkler'i FIFA'ya vermek istemiyorum. Onları yapması gerekenleri biliyorlar." dedi.



Becali, "Kasım ayında 3.5 milyon euro'nun ilk taksidi olan 700 bin euro'yu ödemek zorundaydılar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



ÖDEME TAKVİMİ



Haberin detayında Galatasaray'ın 10 Kasım 2021'de 700 bin euro, 10 Mart 2022'de 750 bin euro, 10 Eylül 2022'de 900 bin euro ve 10 Ocak 2023'te 1.15 milyon euro ödemesi gerektiği yer aldı.



600 BİN EURO BONUS



Bu ücretlerin dışında Morutan'ın Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıktığı için 600 bin euro daha bonus ödeneceği kaydedildi.



