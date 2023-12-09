Bayern Münih: PA-RAM-PAR-ÇA

Bayern Münih, Bundesliga'daki ilk mağlubiyetini çok ağır bir şekilde aldı, Eintracht Frankfurt, 5-1'lik skorla apoletleri söktü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih: PA-RAM-PAR-ÇA
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09 Aralık 2023 19:22
Son güncelleme 09 Aralık 2023 19:24
Almanya 1. Bundesliga'nın 14. haftasında Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Eintracht Frankfurt, şok bir skorla 5-1 kazandı.

Eintracht 12. dakikada Omar Marmoush, 31. dakikada Eric Dina Ebimbe ve 36. dakikada Hugo Larsson ile skoru 3-0'a getirdi. Bayern Münih, 44. dakikada Joshua Kimmich'in golüyle soyunma odasına 3-1'lik skorla gitti.

Bayern Münih, farkı azaltmak için riskler aldıkça Eintracht Frankfurt'un golleri geldi. 50. dakikada Dina Ebimbe ve 60. dakikada Ansgar Knauff'un golleri maçın skorunu belirledi.

Bu sezon ligde ilk kez yenilen Bayern Münih, 32 puanda kaldı ve lider Leverkusen'in 3 puan arkasına düştü.

Son 3 haftada 1 puan alabilen Eintracht Frankfurt, bu galibiyetle birlikte puanını 21'e yükseltti.

Bayern Münih, hafta içi Manchester United ile deplasmanda karşılaştıktan sonra ligde Stuttgart'ı ağırlayacak. Eintracht Frankfurt ise lider Bayer Leverkusen'e konuk olacak.

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