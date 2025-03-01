Bayern Münih kazandı ve farkı açtı!

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Bayern Münih, deplasmanda geriye düştüğü maçta Stuttgart'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih kazandı ve farkı açtı!
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01 Mart 2025 00:32
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart ile karşılaştı. 

Stuttgart Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı. 

Mücadelede ilk golü Stuttgart'ta 34. dakikada Angelo Stiller kaydetti. Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller ise 45. dakikada Michael Olise, 64. dakikada Leon Goretzka ve 90. dakikada Kingsley Coman'dan geldi.

Stuttgart2ta forma giyen milli futbolcu Atakan Karazor, ilk 11'de başladığı mücadelede 81 dakika sahada kaldı. 

Bu sonuçla birlikte 61 puana ulaşan lider Bayern Münih, en yakın rakibi ile Leverkusen ile puan farkını (maç fazlasıyla) 11'e yükseltti. 36 puanda kalan Stuttgart ise 7. sırada konumlandı. 

Ligde bir sonraki hafta Bayern Münih, Bochum'u konuk edecek. Stuttgart ise deplasmanda Holstein Kiel ile karşılaşacak.
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