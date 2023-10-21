Bayern Münih, G.Saray öncesi moral depoladı

Hafta içi Galatasaray ile karşılaşmak üzere İstanbul'a gelecek olan Bayern Münih, ligde Mainz'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Bayern Münih, G.Saray öncesi moral depoladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2023 21:20
Son güncelleme 21 Ekim 2023 21:29
Almanya 1. Bundesliga'nın 8. haftasında Mainz ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mewa Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 3-12lik skorla kazandı.

Bayern Münih, 11. dakikada Kingsley Coman ve 16. dakikada Harry Kane'in golleriyle maça hızlı başladı. Mainz, 43. dakikada Anthony Caci'nin golüyle farkı 1'e indirdi.

Leon Goretzka, 59. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, puanını 20'ye yükseltti ve lider Bayer Leverkusen'i 2 puan geriden takibini sürdürdü. Bu sezon galibiyeti olmayan Mainz ise 2 puanda kaldı.

Bayern Münih, salı günü Galatasaray'a konuk olduktan sonra ligde Darmstadt'ı ağırlayacak. Mainz ise Bochum deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery