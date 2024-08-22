Bayern Münih'e Sterling önerisi!

Chelsea'de kadro dışı kalan Raheem Sterling, Bayern Münih'e önerildi.



Bild'de yer alan habere göre, Chelsea'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen İngiliz oyuncu, birkaç hafta önce menajerler tarafından Bayern Münih'e önerildi.



BAYERN KABUL ETMEDİ



Bayern Münih ise yaşı, yüksek maaşı ve o bölgede takviyeye ihtiyaç olmaması nedeniyle 29 yaşındaki futbolcunun transferini veto etti.



YENİ SEZONDA KADRO DIŞI



Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Sterling'i ligin ilk haftasındaki Manchester City maçının kadrosuna almamıştı. Maresca, daha sonra deneyimli yıldızın kadro dışı kaldığını açıklamıştı.



Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Sterling'in Chelsea ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.





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