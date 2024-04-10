Bayern Münih'e Gnabry'den kötü haber

Bayern Münih'te Arsenal'e karşı oynanan maçta sakatlık yaşayan Serge Gnabry, yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'e Gnabry'den kötü haber
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10 Nisan 2024 20:43
Bayern Münih'e UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Arsenal maçında sakatlanan Serge Gnabry'den kötü haber geldi. 

Yıldız oyuncunun yapılan tetkikler sonucunda kas sakatlığı yaşadığı tespit edildi.

Bu doğrultuda Serge Gnabry'nin yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 

Alman yıldız, takımının Arsenal ile oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek. 

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