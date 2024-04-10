Bayern Münih'e Gnabry'den kötü haber

Bayern Münih'e UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Arsenal maçında sakatlanan Serge Gnabry'den kötü haber geldi.
Yıldız oyuncunun yapılan tetkikler sonucunda kas sakatlığı yaşadığı tespit edildi.
Bu doğrultuda Serge Gnabry'nin yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Alman yıldız, takımının Arsenal ile oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Yıldız oyuncunun yapılan tetkikler sonucunda kas sakatlığı yaşadığı tespit edildi.
Bu doğrultuda Serge Gnabry'nin yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Alman yıldız, takımının Arsenal ile oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.
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