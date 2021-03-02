Bayern Championship'ten sol bek transfer ediyor

Yeni sezonun kadro planlamasını şimdiden gerçekleştiren Bayern Münih'in sürpriz bir transferi gerçekleştirmek üzere.



Sky Sports'un haberine göre Bayern Münih, İngiltere Championship ekibi Reading'in 23 yaşındaki sol beki Omar Richards'ı sağlık kontrolünden geçirdi. İngiltere Genç Milli takımlarında da oynayan Richards'ın sezon sonunda Alman devine resmi imzayı atacağı belirtiliyor.



Bayern Münih geçtiğimiz haftalarda Leipzig'den Dayot Upamecano'nun transferini açıklamış ve Fransız stoperin yeni sezonda Bavyera ekibinin formasını giyeceği duyurulmuştu.



2013'te Fulham akademisinden Reading'e çocuk yaşta geçiş yapan Richards, bu sezon çıktığı 29 Championship maçında gol veya asist üretemedi.



