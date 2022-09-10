Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'yı 61-49 yendi.
MİLLİ TAKIM İSPANYA'YI YENDİ
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın Phuket kentindeki Songkla Üniversitesi Prensi Phuket Kampüsü Spor Kompleksi'nde devam eden organizasyonda milli takım, A Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya ile karşılaştı. Milliler, rakibini 61-49 mağlup etti.
YENİ RAKİP FRANSA
Gruptaki ilk müsabakasında Japonya'ya 69-54 yenilen ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında yarın Fransa ile karşılaşacak.
A Grubu'nda Brezilya, Kanada, Fransa, Japonya, İspanya ve Türkiye, B Grubu'nda ise Avustralya, Almanya, İsrail, Güney Afrika, Tayland ve ABD'nin yer aldığı organizasyonda final karşılaşması, 16 Eylül Cuma günü yapılacak.
MİLLİ TAKIM İSPANYA'YI YENDİ
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın Phuket kentindeki Songkla Üniversitesi Prensi Phuket Kampüsü Spor Kompleksi'nde devam eden organizasyonda milli takım, A Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya ile karşılaştı. Milliler, rakibini 61-49 mağlup etti.
YENİ RAKİP FRANSA
Gruptaki ilk müsabakasında Japonya'ya 69-54 yenilen ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında yarın Fransa ile karşılaşacak.
A Grubu'nda Brezilya, Kanada, Fransa, Japonya, İspanya ve Türkiye, B Grubu'nda ise Avustralya, Almanya, İsrail, Güney Afrika, Tayland ve ABD'nin yer aldığı organizasyonda final karşılaşması, 16 Eylül Cuma günü yapılacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ